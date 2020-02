Maak nieuwe liederen over onze geschiedenis, zodat onze kinderen niet worden zoals wij

Waarom worden er vandaag geen gezangen meer gedicht over wat er in de wereld, in onze geschiedenis gebeurt? Om de gemeente bewust te maken van wat er in het verleden gebeurd is. Zodat onze kinderen niet worden zoals wij. Dat schrijft Bert de Leede, emeritus predikant van de Protestantse Kerk en tot 2015 als universitair docent praktische theologie betrokken bij opleiding en nascholing van predikanten

Er moet een ‘liturgische bewustwording' komen van de eigen Nederlandse geschiedenis, en van wat wérkelijk gebeurd is. Maak gezangen en hymen die dat bezingen. (beeld anp / Martijn Beekman)

Wanneer er in de geschiedenis dingen gebeuren die te gruwelijk zijn om over te praten, en er mensen zijn die die dingen doen, zijn er de wraakpsalmen als 94. Uit eigen geschiedenis heb ik ze nog nooit hoeven zingen, omdat ik zulke dingen niet zelf heb meegemaakt. Maar ik begrijp er iets van wanneer ik lees wat er gebeurde wanneer zwarte medemensen op de plantages de liederen zongen van de be..

onderbedeeld

Psalm 78 is lang, met stip op nummer twee na 119. Maar in de gemeentezang zwaar onderbedeeld in vergelijking met nummer één. Het houdt meestal op met de eerste drie coupletten, bij de opening van het catechese-seizoen: als een oproep aan de gemeente om de bijbelverhalen en de christelijke leer door t..

