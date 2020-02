Alleen op kale grond helpt een bos tegen CO2

2020-02-12 16:03:07 Tourists are seen camping in Cheriyet, in the northern Niger region of Agadez, on February 12, 2020. Souleymane Ag Anara / AFP (beeld Souleymane ag Anara / afp)

Jochem Wouda meent dat bomen, anders dan landbouwgewassen, CO 2 blijvend opslaan en daarom beter zijn dan landbouwgewassen, die immers weliswaar hetzelfde doen, maar die vervolgens geconsumeerd worden, zodat de opslag niet blijvend is (Nederlands Dagblad 19 februari). Dat is op zichzelf waar. Maar tevens een beetje kortzichtig. Want het eigenlijke probleem is de voortduren..

Die toevoeging kan worden opgeslagen in bomen of in bijvoorbeeld (landbouw)gewassen. Beide systemen behoren in principe tot een kringloop; waarbij het ene een snellere omlooptijd heeft dan het andere. Een volwassen bos is daarbij op een gegeven moment CO 2 -neutraal, wat betekent dat een bos dan evenveel CO 2 uitstoot als het opneemt. De grond waarop dat bos staat, is ook ..

