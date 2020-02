Woningtekort vraagt spreiding

Dertig jaar geleden is ons land gestopt met het economisch spreidingsbeleid. Toch is er alle reden voor heroverweging: een schreeuwend tekort aan woningen in het ene deel en een overschot aan de kant van het land.



Paulus Jansen 20 februari 2020, 18:00







De Groningse gemeente Delfzijl diende in 2016 als voorbeeld in een rapport over de regionale bevolkingsprognose van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving. De bevolking zou met 18 procent krimpen. (beeld anp / Piroschka van de Wouw)