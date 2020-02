Commentaren over ‘regeren’ met Forum in Brabant, een Nationaal Historisch Museum en messen in het uitgaansleven.

(...) En hoe groot is het risico dat [Baudet] straks weer een formatie opblaast, door net als in Zuid-Holland een aan een rechts-identitaire beweging ontleend filmpje te posten dat ranzig en verwerpelijk is?

Niettemin, de provincie moet worden bestuurd. Daarin hebben de CDA’ers die een avontuur met Forum een kans van slagen willen geven gelijk. En ja, de stikstofopgave waar de provincie voor staat, is niet gering. Dat er een bestuursakkoord is te sluiten, waarbij de boerenlobby zich de vingers kan aflikken, is dan ook uitgesloten. Er moet worden vergroend en verduurzaamd..

