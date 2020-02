Waarom mannen moeten (leren) praten

Er is een gerede kans dat u ooit door de Gotthardtunnel moest, zoals ik en mijn gezin afgelopen zomer, of anders de Mont Blanctunnel. De eerste is 16.942 meter lang, de tweede 11.161 meter - eindeloze, smalle, donkere buizen, waarin je er maar op moet vertrouwen dat iedereen zo voorzichtig mogelijk rijdt.

Evengoed gebeurden er in beide tunnels, in 1999 en 2001, ongelukken waarbij tientallen slachtoffers vielen. Voor een groot deel waren dat automobilisten die hadden kunnen vluchten, maar stikten in de giftige rook die bij het ongeluk was vrijgekomen. In de krant stond hoe ze hun eigen dood hadden kunnen zien aankomen. Mensen zagen tientallen meters voor hen de brand en de rookontwikkeling, ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .