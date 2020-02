In deze twee bolwerken van de democratie is de persvrijheid in gevaar

Kunnen we ons democratische bestel nog lang in leven houden, of moeten we ons voorbereiden op een toekomst waarin persvrijheid een relikwie uit het verleden dreigt te worden? De realiteit gebiedt ons daarover na te denken.

Aanleiding zijn de pogingen van twee westerse leiders om de politieke journalistiek te knevelen of monddood te maken. De banvloek die zij willen uitspreken over een pluriforme en onafhankelijke pers, kunnen een rampzalig effect hebben op de liberale democratie. Donald Trump in de VS en Boris Johnson in Groot-Brittannië hanteren allebei sociale media om met hun achterban te communiceren, zoda..

