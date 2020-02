Essay: Waarom ik verlegen word als het over menstruatie gaat

Ik heb het nooit met anderen over mijn menstruatie gehad. Als het over menstruatie gaat, merk ik dat ik verlegen word. Dat merk ik ook bij het lezen van het Bijbelse verhaal over de vrouw met menstruatieklachten. Ik voel me ook verlegen als ik daarover schrijf. Als vrouwen zwanger zijn, mag iedereen het zien. Maar die andere kant van vruchtbaarheid is een onbesproken taboe. Hoe kan dat? De afgelopen maanden werkte ik mee aan een boek over Bijbelse personen. Voor mij is de vrouw die twaalf jaar lang last had van bloedvloeiingen een icoon geworden. Zij had de moed haar schaamte te overwinnen en voorschriften te doorbreken om te willen leven.