Kerk weet allang hoe het zit. Kom met dat rapport

Een deputaatschap van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt buigt zich al enige tijd over de vraag of homoseksuele relaties bijbels gezien aanvaardbaar zijn. Het is niet goed om daar pas over drie jaar verslag van te doen.

Het was de bedoeling in 2020 verslag te doen van de bevindingen. Voorzitter Maarten van Loon heeft echter laten weten dat dit nu nog niet gaat gebeuren, maar pas over drie jaar (Nederlands Dagblad 8 februari). Met Harmen Grootenhuis (hij schreef een ingezonden brief in het Nederlands Dagblad van 13 februari) ben ik het helemaal eens. Het is de hoogste tijd.

Het deputaatschap weet immers al lang, dat de bijbelgedeelten die positief spreken over seksualiteit, allemaal gaan over de man/vrouw-relatie voor heel het leven. En dat begint direct al in Genesis 1 en 2 bij de scheppingsgegevens: ‘Een man hecht zich aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.’ De set, de profeten en de geschriften (Hooglied!), de evangelië..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .