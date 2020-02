In die nieuwe favoriete Bijbeltekst staat wat anders dan we denken

Een Bijbeltekst die je inspireert en je geluk in het vooruitzicht stelt: prachtig, behalve als dat er helemaal niet uit af te leiden is. Bij deze wat kanttekeningen bij een populaire tekst uit Jeremia, die vaak zo wordt gebruikt.

Ik ben opgegroeid met de woorden ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad…’ U als lezer misschien ook. Johannes 3:16 is hét kernvers van het evangelie, hét Bijbelse adagium van de twintigste eeuw. Ontelbare malen gebruikt als basis voor preken, startstudies en avondmaalsvieringen. En nog vaker voorgelezen, gebeden en gebruikt op posters. Het mag een wonder heten dat het vers het nooit heeft..

Toegegeven, op een bepaald moment was ik er wel behoorlijk op uitgekeken. Het was als een prachtig aanbiddingslied dat week na week gezongen wordt en zijn glans verliest. Voor je het weet sleep je je van couplet naar refrein, via het tweede couplet naar herhalingen van het refrein en dan moet je nog over de bridge. Daar kwam bij dat dat eeuwige leven waarover het in Johannes 3:16 ga..

