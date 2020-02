Houd toch eens op met die negatieve beeldvorming over fysiotherapeuten

De tarieven van de twee verzekeraars waarmee fysiotherapeuten in de regio Terneuzen het meest te maken hebben, zijn in tien jaar voor de basisbehandeling per saldo bijna 10 procent verlaagd. Zou het landelijk beeld beter zijn? (beeld anp / Xtra Koen Suyk)

Wij gaan ze niet allemaal betalen, zei hij, want ónze administratieve last is noodzakelijk; wij zorgen voor een ‘lage’ premie, maar de administratieve last van huisartsen en therapeuten zijn slechts sentimenten en door henzelf veroorzaakt. Wij weten, beter dan wie ook, hoe de zorg geregeld moet worden!

Een praatje in het straatje van de Zorgverzekeraars, eerder deze maand (Nederlands Dagblad 1 februari).

