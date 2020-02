Wat doe je als je ouders druk op je uitoefenen bij maken van schoolkeuze?

Het antwoord van vwo-5, christelijke scholengemeenschap De Lage Waard in Papendrecht.

Bart:

Mijn ouders oefenen druk op me uit dat ik een vwo-diploma ga halen. Maar die druk komt door mijn vader die zelf vmbo heeft gedaan en later een universitaire studie heeft afgerond. Zijn ouders hebben hem nooit gestimuleerd om harder zijn best te doen.

Sharon:

Ik loop nu regelmatig op mijn tenen. Ik wil een hbo-opleiding gaan doen, maar wil wel een vwo-diploma gaan halen. Ik voelde de druk om een universitaire opleiding te gaan doen en wilde alle opties open houden.

