Beter landbouwgewas dan bos

Groots staat in de kranten: wij gaan tienduizenden bomen planten om meer CO2 vast te leggen en zo het klimaat te redden. Op 3 februari presenteerde minister Schouten (Landbouw en Natuur) haar visie op de toekomst van het Nederlandse bos: het kabinet wil tien procent meer bos in Nederland. Deze zomer wil ze samen met de provincies een uitvoeringsplan klaar hebben.

Een groeiend bos met bomen neemt CO 2 op en levert zuurstof. Een volwassen bos is helaas nagenoeg in evenwicht: de zuurstof die de bomen in het groeiseizoen leveren, nemen zij in de winter weer op door de verrotting van het blad en dode bomen. Klimaatactivisten, milieuorganisaties en de media bestempelen bosaanplant als oplossing voor het ‘klimaatprobleem’. Landbouw moet w..

Staan wij er wel bij stil dat ook alle landbouwgewassen CO 2 opnemen en zuurstof terugleveren? Een hectare landbouwgewas neemt zelfs meer CO 2 op dan een hectare bos.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .