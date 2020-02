Vlaardings tapijt

Rien van den Berg schreef (ND-Gulliver 7 februari) over het elfde-eeuwse Tapijt van Bayeux, dat recentelijk in Vlaanderen, Schotland en Zuid-Afrika navolging kreeg. Veel dichter bij huis had hij ook een prachtig voorbeeld kunnen noemen. In 2018 vierde Vlaardingen het millenniumfeest van de Slag bij Vlaardingen (29 juli 1018), die de zelfstandigheid van het graafschap Holland inluidde. ..

