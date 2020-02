Mooi kerkje vol grijze haren

Toen ik theologie studeerde, was ‘het licht uitdoen’ een afschrikwekkend toekomstbeeld voor de aanstaande predikanten. Waren we namelijk eenmaal een jaar of vijftig, dan zouden er slechts zieltogende gemeentes over zijn. Onze taak was de laatsten te begraven en dan een andere baan te zoeken. Een kerk ‘vol grijze haren’ was iets om meewarig over te spreken. Want grijs bet..

Toegegeven, het type kerk waar mijn hart ligt, barst lang niet altijd van kinderen en jonge mensen. Het zijn de kerken die ikzelf altijd ‘doorsnee’ noem: niet uitgesproken orthodox of liberaal, waar de gewone mensen uit de buurt komen - die inderdaad vaker wel dan niet de zestig al ruim gepasseerd zijn.

