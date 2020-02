Maak diploma’s niet te makkelijk

In uw courant van 6 februari las ik met stijgende verbazing het bericht dat minister Slob de eindexamens Frans en Duits voor havo-leerlingen wat gemakkelijker wil maken. ‘De leerlingen zouden ongemotiveerd kunnen raken en zelfs dreigen te zakken’, aldus de motivering van regeringswege. Het begint erop te lijken dat niet het vereiste kennisniveau bij een toetsing in het onderwijs de ..

Dat deze niveauverlaging nu juist Duits en Frans treft, is des te schrijnender, omdat het niveau van die talen de laatste decennia al zo laag is geworden. Welke minister kan zich dezer dagen nog redelijk uitdrukken in deze talen? En dat in een wereld die steeds Europeser wordt! <

