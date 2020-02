Er zijn veel kleine kerken nodig

Het opheffen van een kerk is altijd een verdrietig besluit. Vergrijzing speelt vaak een grote rol. Een grote, aantrekkelijke kerk in de omgeving kan dorpskerken leegzuigen en ze zo ongewild het laatste zetje geven. Elke situatie is anders en van de buitenkant moeilijk te beoordelen.

Toch moet ik altijd even in mijn ogen wrijven als ik lees, zoals ook deze week, dat een kerk van rond de honderd leden zichzelf opheft. Ik zeg niets over dit specifieke besluit, maar het is wel een goede aanleiding om stil te staan bij onze kerkcultuur.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .