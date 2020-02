Het Westen moet het regime van de ayatollahs eindelijk ter verantwoording roepen

Vandaag vieren de ayatollahs met hun handlangers het 41-jarige bestaan van de islamitische republiek Iran. De viering moet weer een imposante vertoning worden voor de machthebbers. In werkelijkheid betekent het 41 jaar onderdrukking, onvrijheid, marteling, executies. En 41 jaar corruptie, economische malaise. Dit regime verwoest het leven van vele Iraniërs, ontwricht gezinnen en vernietigt het land: het oude Perzië, bakermat van beschaving.

In zijn eerste televisietoespraak beloofde Khomeini het volk een comfortabel leven. De olie-inkomsten zouden ten goede komen van burgers en zij zouden voortaan elke dag vers vlees op hun bord hebben. De euforie was groot. Ik zie mijn zwager nog een vreugdedansje doen.

De euforie was echter van korte duur. Khomeini gaf opdracht voor een grootschalige klopjacht tegen ambtenaren, rechters, wetenschappers, leraren, oppositieleden. Tegelijk werden strenge islamitische regels ingevoerd. Islamitische rechtbanken spraken in een paar maanden duizenden doodvonnissen uit, die uitgevoerd werden. Grote groepen Iraniërs vluchtten in paniek het land uit. Vele gezinnen r..

