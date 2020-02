Vertrouw op God en op elkaar

Zondag hield minister Sigrid Kaag een ‘preek van de leek’ in de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum. Hieronder, iets ingekort, haar tekst. Woorden uit Micha 6 stonden in de dienst centraal.

Minister Kaag legt een krans in het museum Yad Vashem in Jeruzalem, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust. Rechts de Nederlandse ambassadeur in Israël, Hans Docter. (beeld anp / Emmanuel Dunand)