Wandelen met de minister, en met de buren

‘Dit is een wezenlijk onderdeel van de christelijke traditie: Wij worden opgeroepen om in beweging te blijven. En in die beweging, in die wandeling, weten wij God aan onze zijde.’ Dit zijn woorden van Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Zaken en prominent D66’er. Afgelopen zondag hield zij de ‘koningspreek’ in de remonstrantse kerk in Bussum, met als centrale tekst Micha 6 vers 8. Kaag laat zien hoe de opdracht uit Micha — recht doen, trouw betrachten en nederig wandelen met God — een belangrijke motivatie is voor haar politieke werk (zie hiernaast).