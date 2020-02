Een gezegend mens kan lijden aan dit leven

Met interesse volg ik de discussie over voltooid leven. Als christen heb je hierin te maken met de menselijk wil maar ook met je christen zijn. Als mens begrijp ik heel goed, dat er mensen zijn die hun leven voltooid zien of er klaar mee zijn. Je kunt als gezond mens lijden aan dit leven. Je hoeft hiervoor niet depressief, beperkt of doodziek voor te zijn.

Kijkend naar mijzelf durf ik te zeggen dat ik het leven geen pretje vind. Ik ben gezond, heb een prachtige baan, veel energie, hou van mensen om me heen en help anderen graag. Elke dag start ik met plezier. Ik geniet van de uitdagingen die ik elke dag tegenkom. Kortom een gezegend mens.

Toch is het leven voor mij geen feestje. Het feit dat ik geboren ben, waar ik niet om gevraagd heb, is geen reden om dit leven hartstochtelijk lief te hebben. Mocht ik vandaag te horen krijgen dat Ik een ernstige ziekte zou hebben, dan is de kans erg groot dat ik dit aanvaard en geen therapie of wat ook maar wil. Die keuze is een recht dat ik heb. Ook een recht als christen. Als christen mag..

