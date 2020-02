Vier de vrijheid

Wandelend met mijn hond, ontwaarde ik een mijnheer met felrode sjaal schuin achter mij. We groeten elkaar zoals passanten dat doen. ‘Wat heeft uw hond een mooie kleur vacht’, hoorde ik hem zeggen. ‘Ja, vindt u, dit is een kooiker.’ ‘Mag ik u vragen of u van foto’s houdt?” vroeg ik. Dat mocht. ‘En van gedichten?’ Ik deed een greep in mijn rugzak en opende ik met gepaste trots mijn eigen bundeltj..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .