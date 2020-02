Ontmasker de Chinese mol

Het tv-programma Wie is de Mol? levert China positieve pers op, die het nu kan gebruiken. Maar China is nog steeds een ondemocratische, autocratische staat.

De kandidaten in tv-programma Wie is de Mol? (beeld avrotros)

In december 2019 leverden cabaretier Erik van Muiswinkel en Amnesty International kritiek op het populaire spelprogramma Wie is de Mol? Het programma, dat jaarlijks vanaf begin januari op de publieke omroep te zien is, werd dit seizoen in China opgenomen. Volgens Van Muiswinkel en Amnesty is het schrijnend dat in het programma n..

Wie is de Mol? levert China positieve pers op, die het nu kan gebruiken. Het land haalt op dit moment vooral het nieuws vanwege het zich verspreidende coronavirus. De verhoogde aandacht voor China onthult ook iets anders: de grove mensenrechtenschendingen die in het land dagelijks plaatsvinden. Hierbij valt vooral de vrijheid van meningsuiting, of het gebrek hieraan, op.

