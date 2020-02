Tijd voor hervorming EU

Het is tijd voor een hervorming van de Europese Unie: iedere lidstaat zijn soevereiniteit; samen een buitenlandbeleid dat primair de eigen belangen dient en niet die van de Verenigde Staten.

De Franse president Emmanuel Macron voor het standbeeld van generaal Charles de Gaulle tijdens de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 8 mei 2019. 'Het is te hopen dat de Macron wil leren van zijn illustere voorganger De Gaulle.' (beeld Christophe ena / Pool / afp)

Op het continent wordt Europa dikwijls onbewust als synoniem voor de Europese Unie gehanteerd. Als de Britten over Europa spreken, bedoelen ze echter doorgaans het continent – dat gold al voor hun vertrek uit de EU. Dit geopolitieke gegeven kan behulpzaam zijn in de bezinning op Europa’s plaats in de wereld na de brexit.

De Europese Unie bevindt zich in een identiteitscrisis en het heeft eigenlijk nog verrassend lang geduurd voor die zich openbaarde. Die crisis heeft alles te maken met de omstandigheden waaronder de EU is ontstaan en het sterk veranderde wereldtoneel. De Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) ontstond zoals bekend tijdens de Koude Oorlog en dit veroorzaakte de ..

