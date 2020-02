Meehuilen met Marco en Leontine Borsato

De breuk tussen zanger en acteur Marco Borsato en zijn vrouw Leontine raakt me. Hij is een van de weinige sterren en daarmee rolmodellen die, wellicht niet eens bewust, christelijke waarden uitdraagt. Hij belichaamde hoop dat het anders kan in de showbizzwereld.

Als je actief bent op social media komt er ongevraagd heel wat showbizz nieuws voorbij. De koppen schreeuwen je de gebrokenheid van die wereld toe. Je hoeft niet eens verder te lezen om te begrijpen dat alle bling bling en maskers uit die wereld continu in scherven uiteenvallen. En die brengen de volgende bekende Nederlander dan weer even geluk.

Het lukt me over het algemeen goed om het langs me heen te laten gaan. Tot dinsdag, toen de doorgaans serieuze NOS mij via haar app en het journaal berichtte dat Marco en Leontine uit elkaar zijn. De meeste dromen zijn bedrog, zong hij al, maar toen ik de volgende morgen wakker werd, waren deze koppen er nog. Het was in een paar uur een veelkoppig monster geworden omda..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .