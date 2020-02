Zet de agenda's in op de komst van Gods koninkrijk

Persoonlijk wil ik niet bij een groep horen of onderdeel vormen van een scheuring. Ik hoor bij Christus. En mijn broeder en zuster die anders tegen dit onderwerp aankijkt, hoort eveneens bij Christus. In de brief aan de Kolossenzen lezen we ook dat er meningsverschillen zijn, maar Paulus leert ons: ‘Er is nog maar een ding belangrijk en dat is Christus.’

En op het moment dat synodes over verschillende meningen debatteren, staat de wereld in brand. De ene ramp na de andere brengt medemensen in het nauw. In vele gebieden, met miljoenen mensen, grijpt de chaos om zich heen. En wij, verbonden in Christus, hebben het antwoord: ‘Vertrouw op Hem als het leven zwaar is, want Hij zal voor je zorgen’ (1 Petrus 5).

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .