Bank laat trouwe klant zitten

De belofte van banken om na de crisis de klant centraal te stellen is niet meer dan een holle frase.

Sparen loont niet. Dat is al tijden zo. En het wordt er niet beter op. Vorige maand was ABN Amro de eerste Nederlandse grootbank die aankondigde de rente voor particuliere spaarders te verlagen naar 0 procent. De bank klaagt over de historisch lage rente en beweert dat ze het toestromende spaargeld niet tegen een hogere rente kan uitlenen. Het overtollige spaargeld moe..

Het is opmerkelijk dat een Nederlandse grootbank geen behoefte meer zou hebben aan spaargeld. Een structureel kenmerk van onze financiële sector is dat de spaargelden ontoereikend zijn om de leningen van banken te financieren. De oorzaak hiervan is dat de besparingen van Nederlanders voor een groot deel verplicht worden afgedragen aan pensioenfondsen, zodat er minder vrij spaargeld overblijf..

