Hoe groot moet je buffer zijn?

Het gaat niet alleen om geld

Marieke Henselmans, journalist van bespaarboeken.nl

‘De vraag of je in staat bent financieel gezond te zijn, hangt niet alleen af van het bedrag dat je achter de hand hebt. Ook andere zaken spelen mee, zoals laaggeletterdheid. Want als je de rekeningen niet goed kunt lezen, bestaat het risico dat je niet op tijd betaalt en op die manier in de problemen komt. Verder is een gebrek aan taalkennis een struikelblok. De commercie presenteert haar p..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .