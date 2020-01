De moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini (1897-1974), werkte innig samen met Hitler, Himmler en Eichmann om de Joden ook in Europa te vermoorden. Deze nazi-gedachte om Joden massaal om te brengen is in het Midden-Oosten nog springlevend. Moslims worden met deze Jodenhaat opgevoed en al jaren massaal in Europa toegelaten. Nog steeds wordt Joden nergens op aarde een eigen landje gegund. Terwijl er voor moslims overal ruimte is. Veel Joden werden door moslims verdreven uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Het is wrang om Europese en Nederlandse vertegenwoordigers als premier Rutte en koning Willem-Alexander bij de Holocaustherdenkingen te zien. Nederland keert zich herhaaldelijk tegen Israël via resoluties in de VN en door de EU. De EU houdt liever Iran, dat Israël wil vernietigen, de handen boven het hoofd.

De les uit de Holocaust is niet dat moslims in Europa nu eenzelfde gevaar lopen als Joden in de Tweede Wereldoorlog. De les is dat Joden in Europa zich opnieuw steeds meer onveilig voelen, vooral door de geïmporteerde islam. De Tweede Wereldoorlog is voor de Joden nog niet voorbij. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .