Deze week zou weleens cruciaal kunnen zijn voor wel of geen scheuring binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Sommigen menen heel stellig te weten wat er precies in de Bijbel staat. Dan worden de teugels aangehaald en is het respect voor een ander verstaan van de Bijbel er niet meer.

In mijn bijbelvertaling gaat het bijna op iedere bladzijde over het doen van gerechtigheid en minder vaak over de echte waarheid. Wij hebben al zo veel kapotgemaakt door telkens weer nieuwe geloofsgemeenschappen op te richten. Ik wens alle lezers het welbehagen toe van het Kind in de kribbe, dat door lijden heen zijn volk aan zich - en aan elkaar - verbond. De kerk van alle tijden heeft slechts..

