Onnodige onrust over toediening B12

Het artikel ‘Grotere kans op sterfte door te veel vitamine B12’ (Nederlands Dagblad 21 januari) suggereert dat hoge doses vitamine B12 vermeden moeten worden. Het is gebaseerd op een persbericht van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) over een wetenschappelijk onderzoek. Hieruit bleek een verband tussen hoge gehalten B12 en een grotere sterftekans. De link is ..

Ik word zelf wegens een B12-tekort intensief met vitamine B12-injecties behandeld. Als een B12-tekort niet of onvoldoende wordt behandeld, kan dit onomkeerbare gezondheidsproblemen veroorzaken en zelfs dodelijk zijn. Daarom is dit is een belangrijke kwestie.

