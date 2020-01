1 Dit laat zien dat politiek imperfect mensenwerk is, waarvan we niet het heil moeten verwachten. Laten we kritisch, maar ook realistisch naar onszelf, elkaar en anderen blijven kijken.

2 Erkenning van misstappen toont eerlijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel, en aanspreekbaarheid van de overheid. Dergelijk moreel leiderschap is goed voor de geloofwaardigheid en het vertrouwen onder burgers.

