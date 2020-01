Begin niet aan vliegveld Lelystad

Een nieuwe terminal van vliegveld Lelystad staat er al. Bij de Europese verkiezingen in mei vorig jaar was het een stembureau. (beeld anp / Jeroen Jumelet)

‘Niet alles kan’. Het is de titel van een rapport waarin de commissie-Remkes aangeeft dat het tijd is om keuzes te maken. De problematiek rond de uitstoot en neerslag van stikstof kan niet meer opgelost worden met het nemen van enkele simpele maatregelen. Niet meer door allemaal een beetje minder voor je rekening te nemen. Het vergt een andere manier van denken over het gebruik van ..

Nu gaat de discussie erover of we het erg vinden dat we maximaal 100 km/uur mogen rijden op de snelweg. Dat is slechts een eerste keuze die gemaakt is om weer woningen te kunnen bouwen. Het is ook een keuze om de kwaliteit van de omgeving waarin wij leven, serieus te nemen. Het is een keuze om onze menselijke wensen en behoeften af te zetten tegenover de draagkracht van de natuur.

