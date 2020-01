Ga liever die ‘moeilijke’ Bijbelteksten samen lezen

Een poging om te voorkomen dat de spanning in de Protestantse Kerk rondom het onderwerp ‘vrouw in ambt’ gaat oplopen.

‘Een nieuwe discussie over vrouw en ambt dreigt op te laaien in de Protestantse Kerk in Nederland’, schreef het Nederlands Dagblad op 16 januari. Zes (oud-)synodeleden spreken de wens uit, dat in de PKN de ambten kerkbreed voor vrouwen opengaan. Zij roepen de Gereformeerde Bond op vrouwen toe te laten tot de ambten van predikant, ouderling en diaken.

Volgens deze synodeleden verschuilt de Bond zich achter ‘een paar eenzijdig geïnterpreteerde Bijbelteksten en aanvechtbare theologische redeneringen’.

