Een gastvrije en genereuze kerk

Kerk-zijn in de stad kan met én zonder een gebouw. Overal waar een tafel kan staan, kan het nieuwe Jeruzalem oplichten.

Vrolijk geroezemoes in een kerk die vol tafels staat: de nieuwjaarsmaaltijd van Kerk&Buurt in de Nassaukerk te Amsterdam. (beeld J.DERSJANT )

De kerk staat tot de nok toe vol tafels en er heerst een vrolijk geroezemoes: buurtgenoten in alle soorten en maten schuiven aan voor de nieuwjaarsmaaltijd. De dakloze eet zijn pasteitje naast de keurige mevrouw. De veganist schuift aan in de rij voor rodekool met quiche, iemand met een lege portemonnee kiest voor een stukje Thaise kip.

Als toetje worden de toegangsprijzen verorberd: zelfgebakken taart in net zoveel soorten en maten als de buurtbewoners zelf. Allen worden verzadigd en velen nemen nog iets mee voor een ander die niet kon komen. Dit is de stadskerk op haar best: gastvrij en genereus. Een kerk die het leven viert en allen verwelkomt aan de tafel van overvloed.

