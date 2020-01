Losmaking predikant werkt in de PKN net zo

Kun je als dominee in de PKN makkelijker ‘klassiek gereformeerd’ zijn dan in de vrijgemaakte kerken? Als gemeente en predikant niet meer bij elkaar passen, is de uitdaging overal hetzelfde.

In het Nederlands Dagblad van 20 januari vraagt Kees Kabboord zich af, of het voor een predikant met orthodoxe opvattingen niet beter toeven is in de Protestantse Kerk (PKN) dan in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv).

Hij refereert aan het ontslag van een predikant in de GKv die ontslagen zou zijn vanwege diens klassieke gereformeerde opvattingen. Daar tegenover staat prof. Henk van den Belt, die op een GKv-bezinningsdag gesteld zou hebben dat hij binnen de PKN blijft zolang hij daar trouw kan blijven aan Schrift en belijdenis.

