De lange weg naar 17 maart 2021

De confessionele politiek heeft het de komende anderhalve week op Overijssel voorzien. Maandagavond praat het CDA in Zwolle met de ministers Ank Bijleveld en Raymond Knops over de 'zij-aan-zij maatschappij' – een recent geïntroduceerde CDA-mantra tégen de individualisering. Hoogleraar Damiaan Denys komt de CDA'ers uitleggen waarom Nederlanders vaak zeggen gelukkig te zijn, maar hier toch het beroep op de geestelijke gezondheidszorg groeit. Precies een week later is ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in Hardenberg. En alsof hij het met zijn CDA-vrienden heeft afgesproken, ligt ook daar de vraag op tafel: hoe kunnen we samenleven met aandacht en tijd voor elkaar?