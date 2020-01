Elke stad heeft iets van Babylon én Jeruzalem

De stad als poel van verderf of als hub van dynamiek en vrijheid: het is allebei eenzijdig en allebei waar. Beide kunnen een motivatie zijn voor kerk zijn in de stad.

Het is waar: in de stad word je geconfronteerd met meer dan het gemiddelde aan openlijke zonde, eenzaamheid, verlorenheid en pijn. (beeld anp / Jeroen Jumelet)

Er zijn van die zinnetjes die die je nooit meer vergeet. ‘De Bijbel begint in een tuin en eindigt in een stad’. Ik hoorde die voor het eerst aan het eind van de jaren negentig; ik werkte als missionair consulent voor de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ineens hoorde je overal dat de stad de plek was waar missionair bevlogen christenen moesten zijn. Er werden initiatieven ondernome..

Tot dan toe was het vrij normaal om de stad te wantrouwen. Die was ‘vies, vol en onveilig’, aldus een predikant die ik in die tijd sprak. Als C.S. Lewis in zijn boek The Great Divorce een metafoor zoekt voor de hel, beschrijft hij die als een verlaten stad, grauw, ongastvrij en onmenselijk. Deze beeldvorming was en is populair onder christenen. In Nederland woont de grote m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .