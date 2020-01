Zin geef je niet, zin krijg je als je in een zinvol verband functioneert

Waarom ligt er een taboe op fundamentele afhankelijkheid, op het feit dat we niets kunnen zijn en niet kunnen doen als ons dat zijn en doen niet gegeven worden?, vraagt Erik Borgman zich af. ‘Zijn wij in staat om God ons te laten helpen?’ Hieronder een ingekorte versie van zijn lezing die vrijdag is uitgesproken in Dordrecht.