Niemand deugt, tenzij hij opnieuw wordt geboren

Jan Zweers deelde in de krant van 22 januari zijn (inmiddels wankelende) overtuiging: de mens is geneigd tot alle kwaad. Ik meen dat we hier te doen hebben met een vrij algemeen misverstand onder gereformeerden.

De uitdrukking is een verbastering van wat Zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus stelt. Daar komt het voor in vraag 8.'Maar zijn wij zo verdorven dat wij helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?'

Helaas geeft het gereviseerde Gereformeerd Kerkboek (1986) Jan Zweers nog een duwtje in de verkeerde richting door te vertalen: ‘onbekwaam tot iets goeds en uit op alle kwaad’. Het gaat hier namelijk niet zomaar over wat wij goed of slecht noemen. Het probleem is dat wij niet bij machte zijn de 100 procent liefde voor God en onze naaste op te brengen die de wet van ons eist..

