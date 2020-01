Zorg voor betaalbare koopwoning

De positie van starters op de woningmarkt is nijpend. Krapte op de woningmarkt dwingt starters in peperdure middenhuur of houdt ze gevangen in sociale huur. Vervolgens bestempelt de VVD ze als scheefwoner.

Een eigen huis kopen zit er niet in, want wanneer je van flexbaan in een nulurencontract rommelt, kun je met je studielening de bank geen langdurige zekerheid bieden. Het aangaan van een hypotheek is haast onhaalbaar, zeker in de Randstad.

