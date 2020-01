Het succes van alcoholvrij bier

‘Tien gewone bier en één met alcohol’, zo zal dit decennium het rondje luiden in de sportkantine, tijdens carnaval of op de kermis.

De grote bierbrouwers willen niet dezelfde fout maken als de grote tabaksconcerns die zich lieten marginaliseren. Ze zijn zo hard bezig hun klandizie van de alcohol af te helpen, dat ze ineens ambassadeurs van de blauwe knoop lijken.

AB Inbev, de grootste brouwer ter wereld, ontwikkelt het ene alcoholvrije bier na het andere in zijn enorme merkenpakket: van Budweiser tot Jupiler en Leffe. Heineken zet een kwart van zijn marketingbudget in op alcoholvrij. Deze maand werd een nieuwe mondiale campagne van Heineken 0.0 gelanceerd als opmaat voor de nieuwe 007-film No Time To Die. Hierin heeft Daniel Craig zijn wodka-martini ing..

