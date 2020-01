Kerk is heel iets anders dan een vereniging met statuten

Het rapport van de synodecommissie van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) over kerkelijke eenheid is openbaar gemaakt (Nederlands Dagblad 22 januari). De meerderheid wil een einde aan de ruimte voor plaatselijke gemeenten om af te wijken van de landelijke afspraken. Dit raakt mij persoonlijk, maar het gaat verder en dieper. Ik weet mij verbonden met vele gelijkgezinden binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De christelijk-gereformeerde synode tijdens een van haar zittingen in de Oenenburgkerk in Nunspeet. (beeld Dick Vos)

Bovenal raakt het mij, omdat deze lijn van denken botst met wat ik begrepen heb van Gods Woord.

Lange tijd hebben we als Christelijke Gereformeerde Kerken het reformatorische principe vastgehouden van eenheid in verscheidenheid. Onze belijdenis (artikel 27-29 Nederlandse Geloofsbelijdenis) is dat er maar één kerk kan zijn.

Kerk is iets heel anders dan een vereniging met statuten. Kerk is een geestelijke eenheid van mensen met hun Heer. Van daaruit ben je verbonden met elkaar. Verbonden met elkaar, ook als je over van alles en nog wat anders denkt. Daarom zijn de Christelijke Gereformeerde Kerken vaak een motor geweest in het proces van elkaar zoeken als christenen. Inmiddels is dat verleden tijd aan het worden..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .