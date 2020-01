Is het aanvaardbaar grote, lucratieve opdrachten binnen te halen in landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten? En tegen welke prijs? Dat Nederlandse bedrijven mogelijk steekpenningen betalen voor buitenlandse contracten is bekend - deugen doet het niet. Denk aan de onderzoeken naar oneerlijke handelspraktijken van scheepsbouwer Damen, offshorebedrijf SBM, ontwikkeli..

Afgelopen weekend publiceerden Trouw en het Het Financieele Dagblad over de rollen van baggerbedrijf Van Oord, ING en de kredietverzekeraar van de Nederlandse Staat Atradius bij een groot stadsvernieuwingsproject, Corimba Boulevard, in de Angolese hoofdstad Luanda. Om dat mogelijk te maken, werden drieduizend gezinnen hardhandig uit hun huizen verdreven. Een deel van hen woont..

