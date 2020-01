Is het aanvaardbaar grote, lucratieve opdrachten binnen te halen in landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten? vraagt de NRC zich af.

Afgelopen weekend publiceerden Trouw en het Het Financieele Dagblad over de rollen van baggerbedrijf Van Oord, ING en de kredietverzekeraar van de Nederlandse Staat Atradius bij een groot stadsvernieuwingsproject ... in de Angolese hoofdstad Luanda. (...) Dat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel, D66) nu in gesprek wil met Van Oord is een eerste stap..

