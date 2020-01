Kan de kerk kantelen? Misschien wel; het zou een goed idee kunnen zijn, suggereert een aantal christelijke organisaties in het Nederlands Dagblad van 13 januari. Ze hebben er zelfs zes concrete suggesties voor, die ze binnenkort serieus met elkaar willen bespreken. Als ik zo vrijmoedig mag zijn een aantal ‘kantelmogelijkheden’ te noemen, zou ik niet voor zes punten kiezen, maar voor drie. En die in één samenvatten.

1. Meningen zijn zeker belangrijk, Maar verlangens dragen een zwaarder gewicht, omdat ze meer in het centrum van het mens-zijn worden gevoeld. Meningen hanteren is iets uiterlijks, iets als discussiëren of debatteren; meningen zijn zoiets als instrumenten die je hébt, en waar je iets mee kúnt, of juist niet. Maar bij iets dat zó essentieel en existentieel is als de kerk ligt het gewicht veel ce..

2. Wat we zijn, is meer dan de optelling van onze standpunten. De Geest is echt in hoge mate belangstellend in onze standpunten, maar daar is het nog lang niet mee afgelopen. Daar begint het tasten naar de kern pas mee. Want de kern is Hijzelf, en daarom is de kern van de kerk ook Hijzelf. Gods Geest zoekt aansluiting bij zijn eigen wezen en dat raakt wat wij in diepste wezen zijn.

