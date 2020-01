Alcohol en bijbellezen, hier en in Afrika

In het boek Jesaja komen ‘de volken’ in drie rollen voor. Soms gebruikt God ze als instrument om zijn eigen volk te straffen. Assyrië heet zelfs de ‘gesel van mijn toorn, stok waarmee ik in mijn woede sla’ (Jesaja 10). Ze zijn vervolgens om allerlei redenen zelf ook het object van Gods toorn (Jesaja 13-23). Het meest verrassend zijn de woorden..

Afgelopen week was dit een van de teksten die ter sprake kwamen toen ik gastles gaf aan de Evangelische Theologische Faculteit Shalom in N’Djaména, de hoofdstad van Tsjaad. De studenten vonden het maar vreemd dat zo‘n positief klinkende tekst op deze manier kon worden omgeduid tot een onheilsprofetie. Zo kon ik uitleggen dat dit een kwestie van hermeneu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .