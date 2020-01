De kracht van muziek

Voor mensen met een psychiatrische aandoening is het leven zwaar. Muziektherapie lijkt een goed middel bij hun behandeling (Nederlands Dagblad 13 januari). Het vergroot de concentratie, waardoor een grotere aandachtsspanne wordt gecreëerd. Ervaringsdeskundigen weten dat. Stel dat het druk is in je hoofd en je gaat focussen op een liedje met een aantal oe'..

Zo krachtig is muziek - ook als je geen psychische klachten hebt. Want in ieder hoofd is het weleens druk en chaotisch. Of erger, schimmig en donker. Muziek is een wereld waarin je die chaos kunt ontvluchten.

