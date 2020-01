Amazon gaat markt opschudden

Amazon, de grootste en bekendste webwinkel in de wereld, wordt dit jaar ook direct in Nederland actief. Dat zal grote gevolgen hebben voor de Nederlandse detailhandel.

Tot nu toe werden Nederlandse klanten van Amazon bediend vanuit Duitsland, zoals via dit distributiecentrum in Mönchengladbach. (beeld afp / Ina Fassbender)

Amazon is een zeer sterke speler; in de VS wordt gesproken over de amazonization van de markt. Wat maakt dit bedrijf zo bijzonder?

Amazon kiest heel uitdrukkelijk voor het platformmodel, waarin ze eigen producten aanbieden en producten van partners. Hiermee hebben ze een zeer uitgebreid assortiment.

Door hun grootte kunnen ze lage prijzen vragen, omdat ze grootschalig kunnen inkopen en zorgen voor veel vooral digitale schaalvoordelen. Amazon investeert al jaren veel in de analyse van data en kunstmatige intelligentie. Daarmee kunnen ze hun klanten selectief goed aanbiedingen doen en kosten verlagen, door bijvoorbeeld heel goed te voorspellen wat de afzet zal zijn van producten.

