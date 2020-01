CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma: ‘Een politieke verlamming ligt op de loer’

De overgrote meerderheid van Nederland wordt niet vertegenwoordigd door gekrakeel op de flanken, maar voelt óók de onmacht in het politieke midden. We dreigen vast te lopen in veto’s en blokkades.

De Nederlandse economie draait al jaren op volle toeren. De werkloosheid is historisch laag. Maar achter de mooie cijfers groeien de zorgen. Het is de paradox van deze tijd. Ongemak over tweedeling, polarisatie, korte lontjes, verlies aan gemeenschapszin en de toekomst van komende generaties. Het begon sluimerend, maar het is steeds meer aan de oppervlakte gekomen. Het..

onmacht

Tussen die extremen zit meestal een grote groep gevangen die de polarisatie met zorg en onmacht aanschouwt. Het is de stille meerderheid van Nederland, die niet wordt vertegenwoordigd door de schuttersputjes op de flanken. Wie herkent niet dat moment op een feestje, waarbij een van ..

