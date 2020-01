Is de millennial wel zo slecht af?

De huizenkopende millennial moet de boomers en generatie X benijden, zo lijkt het. Millennials – tenminste wie niet bij Ajax voetbalt, chirurg is geworden of triomfen viert als dj – zijn financieel niet meer in staat de woningmarkt op te komen. De boomers die in 1982 op de markt kwamen, moeten in een heilstaat hebben vertoefd. Qua vuurwerk afsteken en zorgeloos drankgebruik was dat misschien..

Een huis kostte gemiddeld – iedereen woonde toen nog in een rijtje – slechts 138.000 gulden (62.621 euro). Dat was het dieptepunt van de woningmarkt sinds de oliecrisis. Maar de hypotheekrente was wel 12 procent. Wie de gemiddelde woning volledig financierde met een dertigjarige annuïteitenhypotheek was bruto 1.419 gulden (644 euro) per maand kwijt, aldus Vereniging Eigen Huis.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .